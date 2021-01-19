شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء الأردن تعزيز الجوانب الاقتصادية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس للعاصمة الأردنية عمان.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الأردني رحب بالرئيس، معرباً عن التقدير العميق الذى تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الشقيقين.

كما أشاد رئيس وزراء الأردن، بخطوات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها في مصر، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسى، عن التقدير لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، وذلك علي المستوى الثنائي او في اطار آلية التعاون لثلاثي مع العراق، مثمنا الجهود التى تبذلها الحكومة الأردنية فى إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن.

وشهد اللقاء، استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التأكيد على تعزيز الجوانب الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التى تجمع الشعبين الشقيقين، فضلاً عن التعاون بين الجهات الصحية والطبية المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

كما شهد اللقاء، كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة خاصةً فى كلٍ من سوريا وليبيا واليمن، كما تم تبادل الرؤى فيما يخص جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الاجهزة المختصة بالجانبين لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على الامن الاقليمى باسره.