شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث العاصمة الإدارية: انتهاء 90 % من الحى الحكومى تمهيدا لنقل الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع رفع من قيمة الأرض بالمنطقة حتى وصل السعر ببعض الأماكن إلى 50 ألف جنيه للمتر، مضيفا: "عملنا قيمة لأرض مكنش ليها سعر، وبنبيع المتر في بعض الأماكن بـ50 الف جنيه وفى الأخر بيضخ في الاقتصاد المصري"، فبنحاول ونجتهد في بناء مجتمع عمراني يليق بالمواطن المصري".

وحول أخر مستجدات العمل في الحى الحكومى، كشف "الحسيني" في مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى، على شاشة اسكترا نيوز، عن الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة 90 % تمهيدا لاستقبال الموظفين منتصف هذا العام.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تضمنت 40 ألف فدان ، تم البدء فيها في العام 2017 ووصلت نسب التنفيذ إلى 70 % ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، حيث نستهدف 2 مليون مواطن في المرحلة الأولى.