أخبار مصر

​عودة الشبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الأحد 24 يناير (بيان رسمي)

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بداية من غدٍ الثلاثاء 19 يناير 2021، حتى الأحد 24 يناير 2021.

يوم الثلاثاء 19 يناير 2021:

- فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

يوم الأربعاء 20 يناير 2021:

- فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد.

يوم الخميس 21 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الجمعة 22 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم السبت 23 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

يوم الأحد 24 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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