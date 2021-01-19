شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات تهمك لتجنب التعرض لـ"ماس كهربائى".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض العادات والمفاهيم الخاطئة التى تتسبب فى حدوث ماس كهربائى نتيجة عدم الإلمام بكيفية تجنب التعرض الماس الكهربائى، الخليج 365 يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن الخطوات التى يجب اتباعها لتفادى حدوث ماس كهربائى، خاصة وأن الماس الكهربائى يعتبر من الأسباب التى تتسبب فى نشوب الحرائق فى المبانى والمنازل والمنشآت التجارية، وهى كالاتي:

1- عدم ترك الأجهزة الكهربائية فى وضع تشغيل عند مغادرة المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحلات الطويلة، ويجب فصل التيار الكهربائى عنها.

2- احذر من لمس الأجهزة الكهربائية بأيادٍ مبللة أو الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائى أو إدخال أجسام معدنية فى مخرج كهربي.

3- عدم ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائى يعمل أو إدخال أسلاك مكشوفة فى مخرج التيار الكهربائي.

4- يجب عدم تحميل أى مخرج كهربائى بعدد كبير من الأجهزة مما قد يؤدى إلى سخونة فى المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية وعند تلف أحد المخارج يراعى إصلاحها بواسطة المختصين فى مجال الكهرباء.

5- عند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائى فورا واللجوء إلى فنى صيانة متخصص فى الكهرباء لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائى مرة أخري.

6- عند استعمال سخان المياه داخل المنزل يجب مراجعة كل من الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترمومتر قياس درجة الحرارة والتأكد أنها تعمل بشكل سليم لان تلف احد هذه المكونات قد يتسبب فى انفجار السخان.

7- يجب التأكد من أن جميع الأجهزة المنزلية الخاصة بك تحمل ملصق يؤكد بأنها قد مرت باختبارات السلامة الضرورية وذات مواصفات قياسية.

8- ينصح عند مد الأسلاك المستخدمة فى التوصيلات الكهربائية داخل المنزل اختيار السمك الصحيح لها وملائمته للتيار الكهربائى المار بها ووضعها فى مواسير معزولة وإجراء الكشف والاختبار الدورى عليها لان عدم مراعاة ذلك قد يؤدى إلى تحميل الأسلاك فوق قدرتها المصممة لها مما قد يؤدى إلى ارتفاع حرارتها وانصهار عازلها فتصبح مصدر خطر عن طريق لمسها بطريق مباشر أو غير مباشر وقد ينتج عن ذلك نشوب حرائق.

9- احرص على عدم ثنى سلك التوصيل الكهربى لأن ذلك قد يؤدى إلى قطع داخلى بالأسلاك.

10- عند سحب السلك من مخرج الكهرباء يراعى أن تكون عميلة السحب من المأخذ وليس من السلك نفسه.

11- اجعل جميع التوصيلات الكهربائية بعيده عن أماكن السير خاصة الأماكن التى فى متناول الأطفال وتجنب تمرير أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة كالدفايات أو الأفران، أو الأماكن التى توضع بها قطع الأثاث الثقيلة حتى لا يتسبب ذلك فى قطع داخلى بالأسلاك.

12- يراعى دائماً استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق مما قد يتسبب فى حدوث صعق كهربائي.