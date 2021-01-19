شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المدة المحددة لحجز تذاكر القطارات المكيفة؟.. هيئة السكة الحديد تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا من جمهور المسافرين لا يعرف المدة المحددة لحجز تذاكر القطارات المكيفة وفقا للائحة السفر عبر قطارات السكة الحديد، ونجيب على هذا السؤال من واقع لائحة السفر بالسكة الحديد خلال التقرير التالى:

1ـ يتم إتاحة عملية حجز التذاكر على القطارات المكيفة قبل موعد تحرك القطار بفترة 15 يوما.

2ـ يستمر إتاحة مقاعد القطارات المكيفة للحجز حتى فترة 5 دقائق قبل مغادرة القطار الراغب الراكب السفر خلاله.

3ـ حجز مقاعد القطارات المكيفة يظل مستمرا ومتاح أمام الجمهور طالما يوجد مقاعد شاغرة بالقطار.

4ـ يتم غلق الحجز قبل موعد قيام القطار بـ 5 دقائق فقط وترحيل المقاعد الشاغرة للمحطات القادمة التي سيمر عليها القطار خلال رحلته.

وحددت هيئة السكة الحديد غرامات التزويغ من تذاكر القطارات أو محاولة استقلال قطارات السكة الحديد بدون تذكرة حسب درجة القطار، حيث يتم تحصيل الغرامة بجانب قيمة التذكرة وفق درجة القطار، وتبلغ غرامة استقلال العربات الـ TOP VIPبدون تذكرة 100 جنيه، وغرامة استقلال القطارات العاملة بنظام الـ vip بدون تذكرة 40 جنيها.

كما تبلغ غرامة استقلال القطارات المكيفة الأسبانى والفرنساوى بدون تذكرة 30 جنيها، وغرامة استقلال القطارات المميزة والمطورة بدون تذكرة تبلغ 20 جنيها، وغرامة استقلال القطارات الروسية العادية (ذات التهوية الدينامكيكة) بدون تذكرة تبلغ 50 جنيه، وغرامة استقلال القطارات العاملة على خطوط الضواحى بدون تذكرة 15 جنيها، وغرامة الامتناع عن دفع قيمة التذكرة تبلغ 20 جنيها بجانب الغرامة المقررة وفق درجة القطار.