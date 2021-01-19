شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تنشئ لأول مرة إدارة "الجودة وإسعاد المواطن" لتحسين الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى سابقة هى الأولى فى تاريخ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنشأت الوزارة إدارة جديدة لتولى مسئولية مراقبة الجودة، وسرعة حل شكاوى المواطنين علاوة على العمل على إرضاء المشترك وإسعاده، بتكليف مباشر من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للشركة القابضة لكهرباء مصر، متمثلة فى الموارد البشرية و شئون شركات توزيع الكهرباء.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة وجه بضرورة إنشاء إدارة متخصصة لمراقبة الجودة وإسعاد المواطنين، كاشفا أن هذه الإدارة تم إنشائها بالشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى و بإشراف المحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب و الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" أن إدارة الجودة وإسعاد المواطنين هدفها مراقبة جودة الخدمة المقدمة للمواطن فى جميع أنحاء الجمهورية، والتأكد من سرعة حل شكاوى المواطنين، سواء الخاصة بفواتير استهلاك الكهرباء او الفنية أو الإدارية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نجاح منظومة القراءة الموحد بالتعاون مع شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء ساهم فى رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة و التشجيع على رفع معدلات التحصيل.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، أن عدم اصدار فاتورة دقيقه تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن ساهم فى تراكم المديونيات على المشتركين و بالتالى العجز بشركات توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن شعور المواطن بدقة الفاتورة وصحتها ساهم فى إقباله على السداد، وبالتالى رفع نسب التحصيل.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء حريص على متابعة جميع شكاوى المواطنين التى يتم استقبالها من المنافذ المختلفة التى يتم استقبال الشكاوى من خلالها بنفسه بشكل دورى، موكدا أن مكتب خدمة المواطنين يعمل على مدار الساعة لاستقبال وحل شكاوى المواطنين.

و أشار حمزة فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، إلى أن وزير الكهرباء يتابع معدلات شكاوى المواطنين بشكل يومى و مدى سرعة الاستجابة و حل المشكلة، مشيرا إلى أن جميع العاملين على علم بمدى الاهمية التى يوليها القطاع لخدمة المواطن والاستجابة السريعة لشكوى المستهلك والعمل على إرضاء العميل.

و قال حمزة، إن أخطاء الفواتير أصبحت غيرة موجودة، ومع ذلك لا يمكن تجاهل أى شكوى من مواطن ويتم فحصها ومحاسبة المخطئ أن وجد، لافتا إلى أن معظم شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء ناتجة عن عدم فهم المواطن لكيفية حساب استهلاكه الفعلى.

وأوضح حمزة، أن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى مستوى من الدقة نتيجة اعتمادها على احدث أساليب التكنولوجيا، وتراجع نسبة التدخل البشرى فى إصدارها، موكدا أن جميع القراءات الخاصة بعدادات الكهرباء مصورة، ويتم إرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء، من خلال برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

وناشد حمزة المواطنين، بضرورة مراجعة فاتورة الاستهلاك قبل سداد قيمتها للتأكد من صحتها ومطابقتها للاستهلاك الفعلى للمشترك، وعدم وجود أى أخطاء بها من خلال الاطلاع على فاتورة الاستهلاك و مراجعة الخانات الخاصة بالاقساط الشهرية، والتأكد من عدم وجود أى مديونية فى حالة عدم وجود اقساط على المشترك، ومراجعة خانة القراءة السابقة والحالية، وفى حالة أن القراءة التى توجد بالفاتورة فى خانة السابقة أو الحالية اكبر من القراءة التى توجد بالعداد، ففى هذه الحالة تكون الفاتورة خاطئة، وينصح بالحصول على كعب الفاتورة، والتقدم بشكوى بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك أو على الخط الساخن على رقم 121.