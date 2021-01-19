شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة روسية تتفقد الإجراءات بمطار الغردقة استعدادا لعودة الطيران نهاية يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر من مطار الغردقة الدولي، أنه من المقرر أن تصل نهاية يناير الجاري، وتحديدا يوم 27 يناير، لجنة روسية مكونة من خبراء من وزارة النقل والطيران والأمن الروسى، لتفقد الإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة داخل مطار الغردقة الدولى.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه أن اللجنة ستقوم بعملية متابعة للإجراءات الأمنية وفحص اجهزة التفتيش والتأكد من الالتزام بمعدلات الأمان داخل المطار، وتطبيق الاجراءات على المسافرين من وإلى المطار، مؤكدا أن اللجنة ستقضى فى مدينة الغردقة أسبوع لتفقد الاجراءات بالمطار .

وأوضحت المصادر، أن تلك اللجنة تعد اخر لجان التفتيش الروسية، حيث من المقرر أن تعود السياحة الروسية لمصر خلال النصف الأول من 2021، موضحا أن المطارات المصرية تعد من أفضل المطارات فى العالم من حيث النظام الأمنى المتبع بداخلها .

وتابع: من المقرر أن تقضى اللجنة فى مدينة الغردقة اسبوع لتفقد الاجراءات بالمطار يتخللها برنامج ترفيهى لرحلة بحرية وقضاء فترة فى فندق الإقامة .