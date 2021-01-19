شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن التقرير السنوي لإنجازات مراكز تجميع الألبان بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة تقريرها السنوي عن المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان موضحا ان مصر لديها إكتفاء ذاتى من ألبان الشرب الطازجة بل نصدر ما يزيد عن إحتياجاتنا إلى الخارج فى صورة مصنعات ومنتجات ألبان،مشددا علي أن المشروع يحظى بإهتمام غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي يوفر مناخ للإستثمار في هذا المشروع الحيوي للصحة العامة والإقتصاد.

ووافق السيد القصير وزير الزراعه على إنشاء 10 مراكز تجميع ألبان جديده لأول مره تابعة لوزارة الزراعه طبقاً للمواصفات القياسية، في 8 محافظات، وفى المناطق التي يتمركز فيها صغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان وتفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان، وهي سوهاج وأسيوط والمنيا وجنوب سيناء والبحيره والغربية ومركزين بالفيوم ومركزين بكفر الشيخ لتكون نموذجا لأصحاب مراكز تجميع الألبان.

وأعلنت وزارة الزراعة عن التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع الأجهزة والمعدات الخاصة بمراكز تجميع الألبان، لتكون صناعه محليه وطنيه لأول مره، بجوده عاليه وأسعار أفضل، مع توفير الضمان والصيانه والتوصيل والتركيب والتجريب والتدريب مجاناً مشيرة إلي تقديم فرص تمويليه بمزايا وتسهيلات لصغار المربيين، وللثروة الحيوانية والداجنة بصفة عامة، لم تتوافر من قبل، وذلك من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة والنهوض بها.

ووفقا للتقرير فإن الإهتمام بمراكز تجميع الألبان يصاحبه إهتمام بكافة النواحى الرعائية والغذائية والصحية لماشية اللبن، والإهتمام بعملية حلب الحيوان فى ظروف وأجواء نظيفه، ثم سرعة نقل الألبان من أماكن الحلب إلى مراكز تجميع الألبان وفى أوانى ووسائل نقل وتداول لا تتفاعل مع الألبان ولا تسبب أى تلوث.

وشدد التقرير علي إن الإهتمام بتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان يلزمه الإهتمام بالتحسين الوراثى للسلالات المحليه الموجودة لدينا، سواء على المدى القريب باستيراد عجلات عشار متخصصة فى إنتاج الألبان ذات الإدرار العالى للمزارع النظاميه،

وأوضح التقرير ان تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان يرتبط أيضا بإستيراد عجلات تحت عشار ثنائية الغرض والتى تناسب صغار المربيين من حيث القيمة السعريه، وإحتياجاتها الغذائية والرعائية، أو على المدى البعيد بالتحسين الوراثى للسلالات من خلال برامج الخلط والإنتخاب،

ومن جانبه قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية إن تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان يضمن الحصول على ألبان أفضل وأعلى جودة تناسب الإستهلاك المباشر الطازج أو التصنيع أو التصدير فى صورة منتجات لبنيه.

وأضاف «سليمان» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إنه تم حصر الثروة الحيوانيه بدءا من يناير 2020 بمشاركة كافة الجهات المعنيه ذات الصله بوزارة الزراعة، على مستوى قرى ومراكز ومحافظات الجمهوريه، ومعها تم حصر لمراكز تجميع الألبان، وتبين وجود 826 مركز فقط لتجميع الألبان على مستوى الجمهوريه، تتركز في 14 محافظه.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية أن مراكز تجميع الألبان تعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن، ومنتجى الألبان، والذين يمتلكون من 60 إلى 80% من جملة ما نمتلكه من ثروة حيوانيه، وبالتالي فإن تطويرها ورفع كفاءتها يعنى الحفاظ على صغار ماشية اللبن، وتوفير سعر مناسب للألبان، وبجودة أفضل.

وأشار «سليمان»، إلي إنه تم لأول مره إصدار القرار الوزاري 94 لسنة 2020 الخاص بتنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقاً لكافة معايير وضوابط صحة وسلامة الغذاء موضحا إنه تم التنسيق الكامل بين وزارة الزراعه، والبنك المركزى المصرى، وتم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للإستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%،

ولفت رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية إلي إنه تم إستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشكل القانوني للتمويل والإقراض، لإنشاء مراكز جديده فى أماكن تتمركز فيها ماشية اللبن ولا يوجد بها مراكز تجميع للألبان، أو لتطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل موضحا إنه تم عمل دراسات فنيه لعدد من مراكز تجميع ألبان طبقاً للمواصفات القياسية والمعايير الدوليه.

وأوضح «سليمان» إنه يتم دراسة الملفات الفنيه والتى أعدتها وزارة الزراعه، سواء لإنشاء المراكز الجديده أو لتطوير المراكز طبقاً للمواصفات القياسية، دراسة إئتمانيه من قبل البنوك الممولة مشيرا إلي أن الدراسات الفنيه التي تم إرسالها للبنوك تشمل بيانات المواطن كاملة، محضر معاينة للمركز على أرض الواقع، رسم كروكى للمركز بوضعه الحالى، ورسم كروكى للمركز بعد الإنشاء أوالتطوير المزمع تنفيذه، إحداثيات الموقع وصور فوتوغرافية على أرض الواقع، التجهيزات والمعدات والألات المطلوبة للمركز طبقاً للمواصفات القياسية، المقايسة التقديرية لتكاليف المركز طبقا للمواصفات القياسية.