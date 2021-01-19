شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن عدة أرقام لتقديم شكاوى حجز التذاكر وأعطال القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت هيئة السكة الحديد عددا من الأرقام لتقديم الشكاوى والاستفسارات عن مواعيد حجز تذاكر القطارات وأعطال القطارات وكل ما يتعلق بمستوى الخدمة المقدمة على خطوط السكة الحديد.

وشملت الأرقام التي حددتها هيئة السكة الحديد 01220008807 و01220008806 و01274422925 ورقم أرضى 0225769165 ورقم واتس 01095444407، حيث تعمل هذه الخطوط على مدار 24 ساعة.

وهيئة السكة الحديد أبرمت تعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة بتكلفة تصل إلى 1.065 مليار يورو، حيث وصل من هذه العربات حتى الآن 227 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).

والعربات الروسية الجديدة تتوافد على دفعات شهرية بمعدل 35 عربة جديدة كل شهر، ووفقا للتعاقد المبرم مع شركة ترنسماش هولدينج، حيث مخطط وصول العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد، والاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهرا .

ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".

كما تعاقدت هيئة السكة الحديد مع شركة تالجو الاسبانية لشراء 6 قطارات جديدة بتكلفة إجمالية 126 مليون يورو، وتعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.

كما أبرمت هيئة السكة الحديد خلال 2019 اتفاقا مع شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية (PRL) لتصنيع 50 جرار جيد وإعادة تأهيل 50 آخرين بجانب عمل عمرة لـ 41 جرار EMD بورش ايرماس بتكلفة إجمالية 466.3 مليون دولار.