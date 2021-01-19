شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التعامل مع منتسبى جامعة القاهرة عند الاشتباه فى الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت جامعة القاهرة عدد من الخطوات والضوابط للتعامل مع منتسبى الجامعة عند الاشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا وذلك سواء كانوا داخل المستشفيات المخصصة للعزل أو كانوا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وفيما يلى يرصد الخليج 365 خطوات التعامل بحسب ما حددته جامعة القاهرة.

1 - أول خطوة في التعامل مع المشتبه في تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد من منتسبي الجامعة، هي التواصل هاتفيًا بالخط الساخن المخصص لمستشفيات العزل على الرقم (01212015555) أو من خلال منسق مكافحة العدوى بالكليات، وكيل الكلية لخدمة المجتمع، لحجز موعد أخذ المسحة وإجراء التحاليل والأشعة المقطعية بالعيادة الخارجية والمخصصة فقط لحالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد.



2 - يتم إبلاغ المريض بنتائج المسحة والتحاليل والأشعة خلال 48 ساعة.

3 - في حال إيجابية النتائج وكان من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، يتوجه إلى عيادة كورونا للتقييم بقصر العيني القديم.

4 - في حال إذا كانت حالته غير خطرة يتوجه للصيدلية الموجودة بالعيادة بقصر العيني لصرف بروتوكول العلاج واتباع العزل المنزلي الذاتي.

5 - في حال كانت الحالة متوسطة أو شديدة الخطورة يتم توجيه المريض إلى مستشفى الباطنة أو قصر العيني الفرنساوي للعزل.



6 - تم تخصيص مستشفى الطلبة بميدان الجيزة لاستقبال الطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك بكارنية الكلية وبطاقة الرقم القومى.

7 - يتم تقييم حالات الطلاب بعد إجراء المسحة والتحاليل والأشعة وفي حالة خطورة الحالات يتم إخضاعها للعزل بالمستشفى.