شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لم نحدد موعد غلق باب التسجيل فى استمارة "امتحانات الثانوية العامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تسجيل طلاب الثانوية العامة لاستمارة التقدم للامتحانات مستمر منذ إتاحة التسجيل خلال الشهر الجارى، موضحة أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد غلق باب التسجيل وتحديث بيانات الطلاب، نافية الأخبار المتداولة عن غلق باب تسجيل الاستمارة 20 يناير الجارى.

وأوضحت المصادر أن باب تسجيل الاستمارة مستمر وعلى الطلاب ضرورة الانتهاء من مرحلة التسجيل وتحديث البيانات قبل انطلاق الفصل الدراسى الثانى المقرر له 21 فبراير المقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي: أضغط هنا

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل متاحة بداية من الأحد 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأشارت أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية: أضغط هنا

والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.



جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي - خاص -منازل)