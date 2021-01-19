شكرا لقرائتكم خبر عن 63% من القراء يتوقعون اشتعال قمة الدورى بعد تعثر الأهلى أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع اشتعال قمة الدورى بعد تعثر الاهلى في مباراته الأخيرة امام فريق البنك الأهلى، توقع غالبية القراء اشتعال قمة الدورى بعد تعثر الاهلى في مباراته الأخيرة امام فريق البنك الأهلى.

وتوقع 63% من القراء اشتعال قمة الدورى بعد تعثر الاهلى في مباراته الأخيرة امام فريق البنك الأهلى، بينما استبعد 37% من القراء اشتعال قمة الدورى بعد تعثر الاهلى في مباراته الأخيرة امام فريق البنك الأهلى.