شكرا لقرائتكم خبر عن نشر سيارات الإغاثة بالطرق السريعة تحسبا لهطول أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عززت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، من نشر الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواجد المرورى الفعال والجدى على الطرق، فى ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية، من وجود طقس غير مستقر وتحسبا لهطول الأمطار ، تحت إشراف اللواء هاني جرجس، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

ودفعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي اعطال أو حوادث والدراجات البخارية والاوناش، وسيارات الدفع الرباعي علي الطرق، والتنسيق مع إدارات المرور علي مستوي الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والاقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للأخطار اول بأول ، عن حالة الطرق ويتم الاتصال برقم الإغاثة (01221110000) وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً علي سلامتهم.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الثلاثاء طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.