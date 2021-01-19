شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن محطة بنبان الشمسية بأسوان × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن عاصمة العالم للطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان ، و التى تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم ، وفيما يلي كل المعلومات التى تخص محطة بنبان الشمسية:

1 - يضم الموقع 40 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء.

2- تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات.

3-تم إنشاء محطات المحولات من النوع المعزولة بالغاز gis بالكامل لأول مرة في مصر.

4- يتم توفير الوقود في فترة تشغيل المحطات الشمسية.

5-الاستفادة من الطاقة المتجددة النظيفة.

6- يعد أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين علي مستوي العالم.

7- تدريب وتشغيل وخلق فرص العمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجاري لمحطات المستثمرين.

8- حصل على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية

9-على مجمع بنبان الشمسى عاصمة العالم للطاقة الشمسية.