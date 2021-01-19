شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث الإنشاءات يقيم التجربة الاسترشادية لتنفيذ تبطين الترع بـ"الجيوسيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، أن معهد بحوث الإنشاءات يقوم بتقييم التجربة الاسترشادية لتنفيذ تبطين الترع باستخدام " الجيوسيل" مع الخرسانة.

أضاف عبد الحى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ذلك يأتي فى ضوء استخدام الطرق الحديثه لتبطين الترعه وحرص وزارة الموارد المائية والرى، والمركز القومى لبحوث المياه، على ادخال التكنولوجيا الحديثة لانجاز أعمال تبطين الترع فى أسرع وقت لما للتبطين من أهمية فى الحفاظ على شكل وأبعاد ومناسيب القطاع العرضى للمجرى المائى والحفاظ على مياه الرى فى المجارى المائية، كما ونوعا ورفع كفاءه استخدام وحدة المياه و تقليل الفواقد خلال شبكه الترع.

أوضح عبد الحى أن اسلوب التبطين باستخدام الجيوسيل من أحدث الأساليب المستخدمة في تأهيل وتبطين المجاري المائيه لما يتميز به من سهولة في التنفيذ والسرعه في معدلات الأداء، كما أنها لا تحتاج لأي معدات ثقيله لتركيبها ولا تحتاج الى عمل فواصل انشائيه في تكسيات الاراضي والحوائط ولا فواصل تمدد في تبطين المجاري المائية ومخرات السيول.

أضاف عبد الحى، أن التبطين قد لا يمنع نمو الحشائش بصورة نهائية ما يستدعى تنفيذ أعمال التكريك و التطهير الميكانيكي، ولذلك تم اقتراح طريقة مبسطة لعمل اختبار ميكانيكي لتقييم مقاومة هذا الاسلوب من التبطين ومدى تأثره بعمليات التطهير والتجريب في أثناء عملية الصيانة الدورية.

أشار عبد الحى إلى أن المعهد قام بإعداد تقرير يحتوى على كافه ما يتعلق بتنفيذ التجربه الاسترشاديه والملاحظات والمشاهدات اثناء المراحل المختلفه لتنفيذ التجربة، وفي نهاية التقرير اقترح المعهد بعض التوصيات وكان من أهمها تنفيذ تجربة تبطين بخلايا الجيوسيل مع الخرسانة على نوعين من التربة " الرملية و الطينية" مع وجود مآخذ ومصبات وأعمال صناعيه على طول الترعة وسيقوم المعهد بالتوازى بإجراء بعض الاختبارات اللازمة لتقديم هذه الطريقة فى التبطين.