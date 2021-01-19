شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الطوارئ بـ"الدمرداش": 10 غرفة عمليات جديدة تدخل الخدمة نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رغدة طلال مدرس جراحة التجميل ومدير العمليات المجمعة والطوارئ بمستشفى الدمرداش الجراحى، أن المستشفى تعمل على نوعين من العمليات عمليات اختيارية وعمليات طارئة بقدرة استيعابية 11 غرفة عمليات مجمعة.

وأضافت ومدير العمليات المجمعة والطوارئ بمستشفى الدمرداش الجراحى، لليوم السابع، إلى أن غرف العمليات تعمل بنظام الكبسولات وبأحدث التجهيزات ونظم تقليل العدوى، قائلة :"غرفة العمليات مجهزة والهواء في يتجدد فيها بشكل مستمر و مجهزة بأجهزة التخدير وكل ذلك لمكافحة العدوى ".

وأشارت الدكتورة رغدة طلال، إلى أن المستشفى تضم 6 وحدات تخصصية غير الجراحة العامة والعظام والأوعية الدموية والتجميل وجراحة المخ والأعصاب، لافتة إلى أنه هناك خطة لتطوير غرف العمليات المجمعة لتصل لحوالي 21 غرفة بزيادة 10 غرف عمليات أخرى تكون جاهزة بنهاية الشهر الجارى ومتوقع أن تصل قدر المستشفى لـ 1200 عملية في الشهر .

وقالت إن من بين العمليات التي تجريها المستشفى عمليات الجراحة العامة والسمنة والكبد والقولون والمسالك والمخ والأعصاب وغيرها ، لافته إلى زيارات المرضى متوقفة في الرعايات وتخصيص ساعة في اليوم للزيارات لشخص واحد فقط من أقارب المريض وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، موضحة أن زيارات مرضى الرعاية المركزة عن طريق غرفة كاميرات يتم من خلالها السماح بزيارة المريض ولا يسمح بدخول الرعاية المركزة لتقليل العدوى .