شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الجرائم الأسرية وكيفية تلاشيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء رأفت الشرقاوى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن وسائل التواصل الاجتماعى أحد أسباب الجرائم الأسرية، والتى استخدمت فى الشقاق والفرقة داخل البيت الواحد بدلا من جمع الشمل باساءة استخدامها، بالإضافة إلى سفر الأباء للخارج وعدم القيام بدور القوامة الذى فرضته عليهم كافة الشرائع السماوية، وتناول المخدرات، والتفكك الأسرى، وقلة الوازع الدينى عند البعض.

وطالب الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، كافة وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والمجتمع المدنى ووزارة التعليم والتعليم العالى بسرعة وضع المناهج التى تحد من ذلك، مع الاعتراف بأن تلك الجرائم لا تعد ظاهرة بالمجتمع المصرى بل هى حالات فردية يجب أن يتكاتف الجميع للقضاء عليها فى مهدها بدلا من التغاضى عنها وتركها لتصبح ظاهرة .