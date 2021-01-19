شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة دولية جديدة بنجاح مصر فى مواجهة كورونا..أبرز إجراءات التعامل مع الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بيانا أمام مجلس النواب، عن تنفيذ برنامج الحكومة، والذى سبق وحازت به على ثقة البرلمان السابق، واستعرض "مدبولى" إنجازات الحكومة خلال العامين الماضين، مضيفا أن العام الماضى كان من أصعب الأعوام التى مرت على تاريخ البشر حيث ظهرت جائحة كورونا.

وأضاف مصطفى مدبولى خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن الحكومة المصرية عملت مع البرلمان على تجنيب مصر الآثار شديدة السلبية التى رأينا العالم كله يعانى منها خلال تلك الفترة، على الرغم من صعوبة الأزمة وتداعياتها على مستوى العالم.

ونرصد أبزر ما قامت به الحكومة فى هذا الصدد وفق كلمة "مدبولى" أمام البرلمان:

- مصر أفضل دول العالم تعاملا مع جائحة كورونا وفق شهادات دولية.

- سجلت الترتيب الثانى على مستوى نمو الاقتصاد بعد الصين بدول العالم.

- تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا وزيادة أجور العاملين بالدولة.

- خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعات فى ظل أزمة كورونا.

- تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصرى من الخارج من مختلف دول العالم.

- احتلال مصر المرتبة الأولى من حيث التدابير المساندة للمرأة فى ظل أزمة كورونا.

- نجاح اقتصاد مصر فى الصمود والتعافى رغم صعوبة التحديات وآخرها كورونا.

- دعم الفئات المتضررة والعمالة غير المنتظمة نتيجة أزمة كورونا .

- دعم القطاعات المتضررة نتيجة الأزمة وضرف رواتب للعاملين بها .

- دعم قطاعى السياحة والطيران بـ 5 مليارات جنيه خلال جائحة كورونا.

- دعم المواطن المصرى بإضافة 142 ألف أسرة لتكافل وكرامة.

- زيادة المعاشات خلال الفترة الماضية 330 مليار جنيه.

- ضخ 21 مليار جنيه لدعم المهن الطبية.

- تسببت فى ارتفاع البطالة لـ9% ولكن مع إجراءات الحكومة عادت لـ 7 %