شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاءات وزير الزراعة لمتابعة توفير الأسمدة وتحديث منظومة الري في مساحة مليون فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإعداد خطة عاجلة لتطوير الجمعيات الزراعية المنتشرة في كافة قرى الجمهورية: الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح، وعددها أكثر من 5000 جمعية، ورفع كفاءتها من خلال التعاونيات حتى تكون بالشكل الذي يليق بالفلاحين والمزارعين .

وشدد وزير الزراعة على ضرورة توفير الأسمدة في المواعيد المناسبة للزراعة وضرورة قيام الجمعيات الزراعية بدورها في توفير كافة مستلزمات الإنتاج والتفاعل مع مشاكل المزارعين.

جاء ذلك على هامش لقاء وزير الزراعة مع رئيسي قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، ورئيس هيئة الاصلاح الزراعي ‏وذلك لمتابعة ملفي توزيع الأسمدة ورفع كفاءة الجمعيات الزراعية وذلك ‏بالتنسيق مع الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، ورؤساء الجمعيات التعاونية العامة للائتمان، والاصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي،

وشدد «القصير» على اهميه دعم التعاونيات وزياده تطوير الجمعيات ورفع كفاءتها، ودعمها بالوسائل التكنولوجية المتطورة، بحيث تؤدي دورها بكفاءة خاصه بعد تزويدها باليات كارت الفلاح والذى من المتوقع الانتهاء منه في الربع الاول من هذا العام ،

كما عقد «القصير» اجتماعا أيضا مع أعضاء فريق تطوير منظومة الري الحديث لمتابعة اخر تطورات المشروع الذي يجري تنفيذه في مساحة مليون فدان مناصفة مع وزارة الموارد المائية والري مؤكدا أن المشروع يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء وان الوزارة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام نجاح المشروع للانتهاء منه خلال المواعيد المقررة موضحا أن الدولة توفر حاليا التمويل اللازم بالقروض الميسرة من خلال البنك الزراعي بفائدة 5%.