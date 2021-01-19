شكرا لقرائتكم خبر عن «الأنبا يواقيم» يترأس قداس «عيد الغطاس» بكنيسة العذراء بإسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت إيبارشية إسنا وأرمنت، مساء الإثنين، بعيد الغطاس المجيد، وأقيمت صلوات اللقان وقداس العيد وسط أجواء احتفالية ومشاركة محدودة من أباء الكهنة والشمامسة، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وترأس الأنبا يواقيم، الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت، صلوات طقس اللقان وقداس عيد الغطاس المجيد، الذي أقيم بكنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا.

يشار إلى أن الاحتفال بعيد الغطاس يتضمن «صلاة اللقان» قبل القداس الإلهي، والتي تقام ثلاثة مرات في السنة، وهم عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الرسل ويحتفل الأقباط بعيد الغطاس، بأكل القلقاس والقصب وإضاءة الشموع بقشر البرتقال.