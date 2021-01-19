شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يناقش الإجراءات التنفيذية لمبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الإجراءات التحضيرية والتنفيذية، مساء الاثنين، مبادرة «حياة كريمة» التي تخدم مدينة ومركز مطوبس بكل القرى والتوابع، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ.

كما ناقش المحافظ المشروعات المقترحة في قطاعات المرافق والخدمات، والمشروعات المختلفة بالنواحي الاقتصادية للمواطنين من مشاريع للشباب ومناطق حرفية، إضافة لإقامة مشروعات خدمية بكل قرى مراكز مطوبس، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير 1400 قرية بـ 22 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكد نور الدين أن المبادرة تتضمن تطوير 187 تابع و18 قرية بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس.