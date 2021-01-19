شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشرطة وقطاع الإعلام بالداخلية يستقبلان وفد الإعلاميين من جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، الإثنين، وفدًا من الإعلاميين الأفارقة من دولة جنوب السودان فى زيارة ترأسها اللواء خالد شفيق، وكيل أول وزارة الدولة للإعلام، فى إطار تعاون الوزارتين فى مجال الإعلام الأمنى.

وفى ختام اللقاء قدم اللواء أحمد إبراهيم درع أكاديمية الشرطة إلى اللواء خالد شفيق، الذى قدم بدوره درع وزارة الدولة للإعلام لرئيس الأكاديمية تذكارا للتعاون المشترك بين الجهتين.

وشاهد الدارسون عرض فيلم تسجيلى عن نشأة الأكاديمية وتطورها، ثم قاموا بجولة ميدانية تضمنت كيانات الأكاديمية ومنشآتها التعليمية، وكذلك مناطق التدريب المختلفة للوقوف على أحدث البرامج والأساليب التى تطبقها أكاديمية الشرطة فى مجالات التدريب العملى على مواجهة الجريمة وأساليب حفظ الأمن.

ومن جانبهم، أشاد المتدربون بأساليب التدريب المتطورة التى يتمتع بها طلبة كلية الشرطة وبمستوياتهم المتقدمة فى المجالات الأمنية المختلفة مثل الرماية والفروسية، كما أبدوا إعجابهم بالعروض الخاصة بكلاب الأمن والحراسة التى شاهدوها خلال الزيارة.

واختتم إعلاميو جنوب السودان جولتهم بزيارة لقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، تفقدوا خلالها التقنيات المستحدثة فى مجالات التصوير والمونتاج وإنتاج البرامج الإعلامية والنشرات الأمنية، فضلا عن تفقد استوديوهات التصوير واستوديوهات الأغانى والتسجيل الصوتى المتطورة التى تهدف لتطوير الرسالة الإعلامية، وإبراز الجهود التى تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية.

وأشاد أعضاء الوفد بالمستوى التنظيمى المتطور لقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، وأعربوا عن رغبتهم فى الاستفادة من خبرات القطاع والالتحاق بدورات تدريبية بوزارة الداخلية فيما يتصل برصد وتحليل الأخبار الأمنية المنشورة فى وسائل الإعلام المختلفة، فضلا عن كيفية تنفيذ البرامج الإعلامية الهادفة لرفع الوعى الأمنى لدى المواطنين.