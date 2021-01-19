​بعد العثور على بقايا حصن روماني.. تعرف على أبرز الاكتشافات الأثرية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تمكنت البعثة الأثرية المصرية من المجلس الأعلى للآثار، والعاملة بموقع حصن شيحة بمحافظة أسوان، من الكشف عن بقايا حصن روماني يتضمن بقايا كنيسة من أوائل العصر القبطي، وبقايا معبد من العصر البطلمي.

وكشفت البعثة داخل الحصن مجموعة من العناصر المعمارية لمعبد بطلمي، ولوحة من الحجر الرملي غير مكتملة، صور عليها نموذجا لمدخل المعبد ورجل بهيئة امبراطور روماني، يقف بجوار مذبح يعلوه جزء من معبود، بالإضافة إلى أربعة كتل من الحجر الرملي نقش عليهم سعف النخيل، وخراطيش لملوك بطالمة ونقش هيراطيقي متأخر، وأحد الأباطرة اليونان. كما تم العثور أيضا على إناء من الفخار، وجزء من قبوة من الطوب الأحمر تعود للعصر القبطي.

وفيما يلي نستعرض أبرز الاكتشافات الأثرية بمحافظة أسوان خلال الأعوام الماضية..

كوم أمبو

اكتشفت البعثة المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم امبو عن أربع لوحات جنائزية من "الحجر الجيري"، وتمثال لشخص جالس بوضع القرفصاء وتمثالين للمعبود "حورس" من الحجر الرملي.

اكتشفت البعثة المصرية العاملة بمنطقة "رصراص" بكوم امبو بقايا معبد روماني يحمل اسماء أباطرة رومان "دوميتيان (81-96 م) ، هادريان (117-138م)".

كما اكتشفت البعثة المصرية العاملة لمشروع تخفيض المياه الجوفية بمعبد كوم امبو تمثال ضخم من الحجر الرملي يمثل الملك "رمسيس الثاني" (1279- 1213 ق.م) وكذلك رأس تمثال خاصة بالملك "رمسيس الثاني“.

واكتشفت البعثة المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم امبو لوحتين من الحجر الرملي للملك بطليموس الثاني عشر (80—51 ق.م) .

أيضا اكتشفت البعثة المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم امبو تمثال من الحجر الرملي على هيئة أبو الهول يعود إلى العصر البطلمي بالاضافة إلى مجموعة من اللوحات.

وكشفت البعثة المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم امبو عن لوحتين من الحجر الرملي، إحداهما ترجع لعصر الملك سيتي الأول (1294- 1279 ق.م) والأخرى ترجع لعهد الملك بطليموس الرابع ( 221- 205 ق.م).

كما اكتشفت البعثة المصرية النمساوية العاملة بمنطقة آثار كوم امبو عدد كبير من الأختام الأسطوانية الشكل التي نقش عليها أسماء ملكية ملوك من الأسرة الخامسة ومنهم؛ أوسركاف (2494-2487 ق.م) نفر إر كا رع (2475- 2455 ق.م)، إذ يكشف عن الأهمية الكبيرة لمدينة كوم أمبو كمركز إداري لمصر العليا في الدولة القديمة.

اكتشفت البعثة السويدية العاملة بمنطقة جبل السلسلة بكوم امبو مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر (1550- 1069 ق.م)، بداخلها ثلاث توابيت من الحجر الجيري.

إدفو..

اكتشفت البعثة المصرية الأمريكية من جامعة يل المشتركة، العاملة بمنطقة إدفو، عن موقع أثري كان يستخدم كمحجر، وموقع لصناعة الأدوات الحجرية خلال عصور تاريخية مختلفة، وكذلك اكتشفت عدد من اللوحات الصخرية التي تعود إلى عصر ما قبل الأسرات ) نقادة الأولى 4000- 3500 ق.م).

اكتشفت البعثة الأمريكية التابعة لجامعة شيكاغو، والعاملة بمنطقة تل ادفو عن جزء من عمود اسطواني الشكل من الحجر الجيري يرجع للأسرة الثامنة عشر، وكذلك تمثال نصفي لسيدة من الحجر الجيري يبلغ ارتفاعه 81 سم، وتمثال كاتب في وضع الجلوس من" الديوريت الأسود" ، ولوحة مصنوعة من الحجر الجيري على شكل باب وهمي.

وفي غرب أسوان اكتشفت البعثة المصرية العاملة بمنطقة الأغاخان "بغرب أسوان" تابوت حجري من الحجر الرملي داخل مقبرة ضمت ثلاث مقابر تم العثور عليها أثناء أعمال البعثة.

اكتشفت البعثة الأمريكية الايطالية المشتركة بمنطقة وادي الكوبانية ومنطقة غرب أسوان عن دفنه لامرأة حامل في شهورها الأخيرة.