شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور محمد غنيم ضيف «حدوتة مصرية» في إذاعة الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف برنامج «حدوتة مصرية» على إذاعة الشرق الأوسط، الخميس المقبل، الدكتور محمد غنيم الذي تخرج عام 1960 في طب قصر العينى، ثم وهب حياته للعمل بالمستشفى الحكومي، وفي عام 1976 قام بإجراء أول عملية زراعة كلى في مصر والشرق الأوسط.

وفي عام 1978 عرض على الرئيس أنور السادات، إنشاء أول مستشفى متخصص لأمراض الكلى، وتحمس الزعيم الراحل للفكرة، وعينه مستشارا طبيا لرئيس الجمهورية حتى يستطيع إنجاز حلمه الذي لم يتوقع أن يصبح أهم مستشفى وقبلة الكلى والمسالك في العالم خلال سنوات قليلة.