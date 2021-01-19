شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ«الشيوخ»: «المالية» توافق على اعتماد 60 مليونا لتعزيز البدل النقدي لمعلمي قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة الهوارى، عضو مجلس الشيوخ بقنا، إن وزارة المالية وافقت على اعتماد 60 مليون جنيه لتعزيز البدل النقدي للمعلمين بالتربية والتعليم بقنا كدفعة أولى.

وأضاف «الهوارى»، في بيان صحفي الاثنين، أنه تقدم بطلب إلى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في ديسمبر الماضى بشأن معاناة قطاع كبير من المعلمين بشأن فصل البدل النقدي وقيمته 480 جنيه شهريا من رواتبهم عن شهر ديسمبر لعدم وجود ميزانية، فتم مخاطبة مديرية التعليم بالشكوى لرفعها للوزير المختص ثم أبلغه بموافقة وزارة المالية على اعتماد المبلغ لتعزيز بند البدل النقدي، مقدما الشكر لمحافظ قنا ووزيرى المالية والتربية والتعليم للاستجابة لمطالب المعلمين.

اعتماد ٦٠ مليون لتعزيز بدل المعلمين بقنا

اعتماد ٦٠ مليون لتعزيز بدل المعلمين بقنا