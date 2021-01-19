شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي: الفن لن يكون أسيرا لأعمال وطنية ودينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن النائب الذي يثير أزمة مع الفنانين ليس جديدا، موضحا أن هذا الأمر لابد أن يؤخذ بشكل أكثر جدية.

وأضاف الشناوي، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الاثنين، أنه لابد أن نفكر في كيف نصل إلى حل، وأتمنى أن تكون زلة لسان، لكن ما يحدث يعبر عن ثقافة موجودة البعض يجهر بها والبعض يحملها.

وأكد الشناوي أن الفن لن يكون أسيرا لأعمال وطنية ودينية، وأي نوع آخر نعتبره ترويجا للفساد أو غيره.

فيما قال النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، إنه يقدر الفن والفنانين، وأنه يمثلون قوة ناعمة للدولة المصرية، ونحن نقدر الفن الهادف ونحترمه، ولكن هناك شريحة من الوسط الفني خلقت نوعا من الانهيار للمنظومة التي يؤديها الفن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك جانب إيجابي يغير سلوكيا ومجتمعيا للأفضل، وهذا النوع من الفن نقدره ونحترمه ونرفع له القبعة.