شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف» تنفي إقالة مدير مستشفى الفشن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، قرارا بتكليف محمود عاشور، للعمل مديرا لمستشفى الفشن المركزي، خلفا للدكتور محمد عبدالسلام، الذى تقدم باعتذار عن العمل كمدير للمستشفى.

وقال بيان صادر عن مديرية الصحة ببنى سويف، إنه لم يتم إقالة الدكتور محمد عبد السلام مدير مستشفي الفشن المركزي، وإنما اعتذر عن عمله كمدير للمستشفى، لرغبته في العوده لممارسة عمله كأخصائي باطنة بالمستشفى.