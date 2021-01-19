شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يفاجئ «طامية المركزي» ويأمر بتوفير الرعاية الطبية لطفلتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مستشفى طامية المركزي بزيارة تفقدية، مساء اليوم، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة التزام كافة العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ التفقدية لمستشفى طامية شملت تفقد سير العمل بأقسام الإستقبال والطوارئ، وأكد المحافظ على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ راجع توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وكذا إجراءات استقبال الحالات، فضلاً عن التأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية الطبية.

كما التقى المحافظ عدداً من الأطباء وفرق التمريض والمواطنين المترددين على المستشفى، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لطفلتين استوقفه والدهما خلال الزيارة، مطالبا بتوفير بطاريات لقوقعة الأذن التي تم زراعتها لهما، كما وجه المحافظ، والد الطفلتين، بالتوجه غداً إلى مستشفى التأمين الصحي لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لطفلتيه، موجهاً مدير عام التأمين الصحي باتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن المحافظ تفقد أيضاً قرى جبلة، ومعصرة صاوى، وكفرمحفوظ، ومدينة طامية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية وأوقات العمل، موجهاً بغلق مقهى بمدينة طامية لمخالفته القرارات الوزارية، وتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، واشغال الطريق العام.