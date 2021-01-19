محافظ الفيوم يفاجئ «طامية المركزي» ويأمر بتوفير الرعاية الطبية لطفلتين

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يفاجئ «طامية المركزي» ويأمر بتوفير الرعاية الطبية لطفلتين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مستشفى طامية المركزي بزيارة تفقدية، مساء اليوم، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة التزام كافة العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ التفقدية لمستشفى طامية شملت تفقد سير العمل بأقسام الإستقبال والطوارئ، وأكد المحافظ على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ راجع توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وكذا إجراءات استقبال الحالات، فضلاً عن التأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية الطبية.
كما التقى المحافظ عدداً من الأطباء وفرق التمريض والمواطنين المترددين على المستشفى، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لطفلتين استوقفه والدهما خلال الزيارة، مطالبا بتوفير بطاريات لقوقعة الأذن التي تم زراعتها لهما، كما وجه المحافظ، والد الطفلتين، بالتوجه غداً إلى مستشفى التأمين الصحي لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لطفلتيه، موجهاً مدير عام التأمين الصحي باتخاذ اللازم في هذا الشأن.
وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن المحافظ تفقد أيضاً قرى جبلة، ومعصرة صاوى، وكفرمحفوظ، ومدينة طامية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية وأوقات العمل، موجهاً بغلق مقهى بمدينة طامية لمخالفته القرارات الوزارية، وتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، واشغال الطريق العام.
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