شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس خلال عظة عيد الغطاس: «كورونا» مثل أي مشكلة تظهر كبيرة ثم تنتهي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جميع الكنائس في مصر وخارجها، بعيد الغطاس، خلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي في كنيسة المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور بعض الآباء والأساقفة والكهنة والشمامسة، دون حضور شعبي.

وقال البابا: «نصلي في تلك الأيام لنتجاوز جائحة كورونا وتأثيرها على كل الأنشطة.. الدولة تعمل على الحد من التجمعات والتنقلات بين البلدان، ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس».

وتابع: «رغم ذلك رحل عن عالمنا عدد من الآباء الكهنة والشمامسة».

وقدم البابا التعزية لكل أسرة رحل عنها شخص في تلك الجائحة.

وأشاد البابا بالجهود التي يقوم بها الأطباء وأطقم التمريض وكل الفرق الطبية التي تعمل لمواجهه هذا الوباء، مؤكدا أن الوباء مثله مثل أي مشكلة تظهر كبيرة وسوف تصغر وتنتهى ونعود لحياتنا الطبيعية.