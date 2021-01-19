شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تنشئ 6 كبارى لحل أزمات المرور خلال تنفيذ "مترو الهرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف محافظة الجيزة جهودها لإيجاد حلول مرورية بديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بشكل كلى لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق، حيث تنفذ المحافظة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير ومديرية الطرق، عدد من الكبارى للربط بين المحاور المرورية البديلة دون استخدام شارع الهرم المقرر غلقه، حيث يتم تنفيذ وتطوير 6 كبارى لحل المشاكل المرورية .. نعرض أهم التفاصيل عنها.

1. جارى دراسة إنشاء كوبرى لربط شارع الملك فيصل بمحور محمد أنور السادات من خلال شوارع المحولات والمطبعة.

2. دراسة إمكانية تطوير وتوسعه شارع عمرو بن العاص كمحور عرضى لربطه بطريق المنشية، وكفر طهرمس والطريق الدائرى عن طريق إنشاء مطالع ومنازل للطريق الدائرى.

3. يتم تنفيذ أعمال توسعة لكوبري ترسا، تشمل إزالة حوالى 8 باكيات من الجزء العلوى لجسم كوبرى ترسا وإنشاء مطلعا بديلاً عنه .

4. إنشاء الكوبرى الرابط بين محور الرئيس محمد أنور السادات "ترسا سابقا"، ومحور اللبينى المؤدى لطريق المنصورية .

5. أنشأت محافظة الجيزة كوبرى يبدأ من نهاية شارع المنصورية اتجاه الهرم "محطة مشعل" وينتهى في أول شارع فيصل.

6. يتم إنشاء كوبرى بمنطقة الرماية يصل حتى طريق المنصورية البر الغربى.

7. يتم إنشاء كوبرى بمنطقة الرماية يصل أول طريق المنصورية مدخل كرداسة.

8. يتم دراسة مقترح لإنشاء كوبرى بطريق حدائق الأهرام يبدأ من نهاية شارع المنصورية ويصل الأهرامات.