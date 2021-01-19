شكرا لقرائتكم خبر عن دار الافتاء: زواج التجربة مصطلح سلبى استخدم لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دار الافتاء عن جزء مما توصلت إليه لجان دار الإفتاء الشرعية التي شكلها المفتي بشأن ما أُطلق عليه إعلاميا بزواج التجربة، مضيفة فى منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: انتظروا التفاصيل والأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر غدا صباحا بإذن الله.

وتابعت: ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ"زواج التجربة" مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الإلكتروني.

وأهابت دار الإفتاء المصرية بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يَكْمُن في طَيَّاتها حَبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتَماسك الأُسْرة التي حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية.