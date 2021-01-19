شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد منسى على ثالت دفعة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إطلاق اسم الشهيد أحمد منسى على الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وحسب بيان منشور على صفحة الأكاديمية، فإن شباب الأكاديمية لا ينسون فضل الشهداء.



الأكاديمية الوطنية تختار اسم الشهيد أحمد المنسى

وأكدت الأكاديمية أنه بعد 11 ساعة من المراحل المختلفة للانتخابات كمحاكاة جريئة للواقع السياسي فى مصر لاختيار اسم الدفعة من بين 150 اسم مرشح، تم اختيار اسم الشهيد العقيد أحمد منسي كاسم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وفاءً وعرفانًا ودعمًا للشهداء وأسرهم، الذين لا ننسى فضلهم جميعًا.



اطلاق اسم الشهيد المنسى على الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى



التصويت على اختيار اسم الشهيد أحمد المنسى