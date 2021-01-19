شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النقل العام تصدر 20 ألف كارنيه لكبار السن للركوب مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة النقل العام بالقاهرة، أنها تلقت أكثر من 20 ألف طلب حتى الآن من كبار السن فوق الـ70 عاما، الراغبين في استخراج كارنيهات لركوب جميع أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى مجانا، وتم إصدر الكارنيهات لهم، وذلك تنفيذا لقرارات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة.

وأوضحت الهيئة، أن مكاتب الاشتراكات مستمرة في تلقى الطلبات لإصدار الكارنيهات لكبار السن للركوب مجانا، وذلك بمكاتب اشتراكات "العباسية، وجامعة الأزهر، والعتبة، والمظلات، والجيزة 7 شارع مراد"، علما بأن هذه المكاتب تعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية مساءا، والأوراق المطلوبة هى "بطاقة الرقم القومى، و 2 صورة شخصية، دفع مبلغ 5 جنيهات".

وبدأت مكاتب الاشتراكات التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، نوفمبر 2020 الماضى في تلقى طلبات كبار السن فوق الـ70 سنة لاستخراج كارنيهات لركوب جميع اتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى مجانا، حيث المكاتب إقبالا كبيرا، وذلك لتسهيل التعامل مع محصلى هيئة النقل العام، حيث يتم إصدار الكارينية لمدة سنة.

وكانت هيئة النقل العام بالقاهرة، أعلنت عن إتاحة إصدار كارنيه مجانى لكبار السن فوق 70 سنة، لتسهيل ركوب وسائل النقل العام التابعة للهيئة، وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرئيس هيئة النقل العام اللواء رزق على، بتسهيل الإجراءات لحصول كبار السن فوق 70 سنة على كارنيه مجانى لركوب اتوبيسات هيئة النقل العام، وذلك لتخفيف العبء على كبار السن، عرفانا بالجميل لهذه الفئة التى خدمت الوطن فى مختلف المجالات، وتنفيذا لتوجيهات الدولة، حيث أصدر اللواء رزق على مصطفى رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، تعليماته للمختصين بعمل كارنيه ركوب مجانى لأتوبيسات هيئة النقل العام لكبار السن فوق 70 سنة لمدة سنة.