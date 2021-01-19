شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تجرى معاينات لتركيب العدادات الكودية لـ 150 ألف مخالف حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية انتهت من عمل ما يقرب من 150 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فى تحصيل قيمة المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب عدد من العدادات الكودية ولكنه عدد ضئيل بالمقارنة بعدد الطلبات.

وأضاف حمزة أن الوزارة مستمرة فى تلقى طلبات العدادات الكودية حتى نهاية مارس المقبل، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على تقنين أوضاع الكهرباء والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمواطن بدلا من نظام الممارسة.

كان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذ.