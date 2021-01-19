شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إجراء 1562 تحليل pcr لجميع فرق كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

الرعاية الصحية تعلن نجاح أول عملية توسيع للشريان الرئيسى بقلب مسن 67 عامًا بورسعيد

الصحة: العدوى لا تنتقل أثناء التبرع بالدم.. وأدوات المتبرع تستخدم مرة واحدة

الصحة : إجراء 1562 تحليل "pcr" لجميع الفرق والمشاركين فى بطولة العالم لليد

التضامن: سن المتقدم لوظيفة مسؤل حماية اجتماعية بالجامعات لا يتجاوز 30 عاما

وزير التموين: دراسة التظلمات بشأن شطب أى بطاقة للمواطنين لو تمت بطريقة خاطئة

النقل: أول قطار سريع يضم 15 محطة أبرزها العاصمة الإدارية وأكتوبر والإسكندرية

القوى العاملة تبدأ صرف 1.5 مليون جنيه منحة لـ 3109 من العمالة غير منتظمة ببورسعيد

القوى العاملة تعلن تعيين 979 شاباً فى المنيا

التعليم: طلاب المرحلة الثانوية يمكنهم الوصول للمحتوى التفاعلى على منصة LMS

التعليم تتيح لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات 2021

التعليم: منع المديريات من نشر منصات أو إجراء امتحانات أونلاين للطلاب دون تنسيق

وزير الرى: حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى بسيوة

وزير التنمية المحلية: 7 شركات جاهزة لتفعيل منظومة تحويل المخلفات لطاقة

التنمية المحلية: 60% من حصيلة تصالح مخالفات البناء توجه للمشروعات التنموية..صور