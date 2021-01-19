شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تعليم الكبار: لدينا خطة استراتيجية للوصول لصفر أمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عاشور عمرى رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، إن منظمة اليونسكو أشاد بالدور الذى قامت به مصر في ملف محو الأمية، مشيرا أن هناك تكليف من القيادة السياسية بالاهتمام بمحو الأمية في الأماكن الفقيرة ولدينا خطة استراتيجية للوصول لصفر أمية بحلول عام 2030 .

وتابع عمرى خلال لقائه في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن نسبة الأمية في الأناث أكبر بكثير من الرجال تمثل حوالى ثلثى حجم الأمية في مصر، مضيفا أن أكثر نسب الأمية كائنة في محافظات الصعيد، وهناك حوالى ستة عشر مليون امى فى مصر، مؤكدا على أنه يتم تقديم المساعدة للمواطنين داخل المنازل ومحو الأمية جزء أساسي من اهتمام الرئيس بمحو الأهمية .