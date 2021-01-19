شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: صيانة المحولات ولوحات الكهرباء بمحطة خلط إسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم عمل الصيانة اللازمة للمحولات ولوحات الكهرباء المتوسط والمنخفض أثناء السدة الشتوية بمحطة خلط إسنا بقطاع محطات الوجه القبلي وتوشكى.

أضافت المصلحة فى بيان، أنه يتم متابعة الأعمال على محطات الادارة العامة بالفيوم للوقوف على الحالة الفنية للوحدات والتشغيل والصيانة وأعمال التطهير أثناء فترة السدة الشتوية بمصارف محطات الغرق، ودراسة عمل حوض مص لمحطة البشوات ومتابعة جميع الأعمال بالمحطات فنية ومدنية.

أشارت المصلحة، إلى أنه تم عمل الصيانه لمحطة إسنا 1 وطوارئ إسنا حيث تم مراجعة المحولات ولوحات الضغط المتوسط والمنخفض، كما تم فك محرك الوحدة رقم 4 بمحطة ترعة الطلمبات وفصل ملفات العضو الدوار من المحرك والقيام بأعمال النظافة ورفع العزل، نظرا لضعف عزل المحرك بعد قياس عزل المحرك من قبل المعمل الهندسي وفريق صيانة المحطة.

كما تم متابعة أعمال على محطات عرب العوامر والمعنا التابعة لإدارة محطات أسيوط لمتابعة أعمال الصيانة والعمرات خلال فترة السدة الشتوية، حيث تم لحام خط الطرد المجمع للوحدات لوجود تسريب مياه بمحطة عرب العوامروكذلك جارى نهو عمرة طلمبة الوحدة رقم (5) تصرف 5 م٣/ث وإصلاح طلمبة النزح الثابتة بمحطة المعنا.

تابعت المصلحة، أنه تم الانتهاء من عمرة كاملة للوحدة رقم 1 بمحطة طرفا 3أ الجديدة حيث تم تصنيع جلب حمايه للعمود وتغيير رومان البلى وضبط محورية العمود بالتعاون مع الورشه الميكانيكيه بإطسا، وسوف يتم تجربة الوحدة على الحمل بعد انتهاء فترة السدة الشتوية .