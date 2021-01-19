شكرا لقرائتكم خبر عن 31 يناير آخر موعد لتقديم مشروعات تطوير التكنولوجيا الحيوية بأكاديمية البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، 31 يناير الجارى آخر موعد لتلقى المشروعات التطبيقية ومشروعات نقل وتوطين تكنولوجيات المنتجات الحيوية ودعم التكنولوجيات البازغة وعلوم الصدارة فى التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية من الباحثين على مستوى الجامعات والمعاهد البحثية وذلك ضمن أعمال (دورة 2021) .

وأوضحت أكاديمية البحث العلمى طريقة التقديم للمشروع، والتى تكون من خلال الإدراة التنفيذية لبرامج الإستراتيجية القومية للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية بمركز التعاون العلمى والتكنولوجى بأكاديمية البحث العلمى والمدعوم من وزارة البحث العلمى.



وناشدت أكاديمية البحث العلمى، جميع الباحثين بالمراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية والصناعات ذات الصلة التقدم بمقترحات مشروعاتهم التطبيقية فى مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية للحصول على الدعم المطلوب على أساس تنافسى للوصول بالمخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقى والانتاجى وذلك بالتعاون مع المؤسسات والشركات الإنتاجية بالقطاعين العام والخاص.



ويشمل البرنامج دعم مقترحات نقل التكنولوجيا سواء من الداخل أو الخارج من مراكز بحثية دولية ذات باع وخبرات فى مجال إنتاج الخامات والمستحضرات الحيوية ذات التطبيقات الصناعية المختلفة بهدف الحصول على منتجات ومستحضرات بيوتكنولوجية فى المجالات المختلفة وذلك بالتعاون مع المؤسسات والشركات الإنتاجية المصرية على أن يكون دور الشريك الصناعى واضح ومشاركته جادة.



ولفتت أكاديمية البحث العلمى، إلى أن طريقة التقدم وذلك من خلال الحصول على الشروط والنماذج الخاصة بذلك من مقر مركز التعاون العلمى والتكنولوجى، أو من خلال الموقع الإلكترونى الرسمي لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا على أن يكون التقدم إلكترونيا .