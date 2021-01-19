شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأردنى: القمة المصرية -الأردنية تناولت القضايا المشتركة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية، أن لقاء القمة بين الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن والرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين في عمان يأتي في اطار التنسيق والتشاور الدائم بين الزعيمين في القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.

‏وقال سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية - في تصريح اليوم الاثنين - إن القضية الفلسطينية كانت في صلب المباحثات بين الزعيمين، وأهمية إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة‏ ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف العضايلة أن السنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا في العلاقات الثنائية تعكسه الزيادة الملحوظة في التعاون التجاري والاستثماري، ورحب السفير الأردني بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عمّان اليوم.

وكان الملك عبد الله الثاني والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار ماركا في عمان.