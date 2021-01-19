شكرا لقرائتكم خبر عن عضو نقابة الأطباء: مشكلة أخلاقية وقانونية نواجهها فى تسجيل مواليد المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور كريم مصباح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن هناك عددا كبيرا من عمليات الولادة في مصر تتم داخل البيوت، بالإضافة إلى وجود الكثير من الأمهات يكونن قاصرات وهذا الوضع يضعنا أمام مشكلة أخلاقية وقانونية.

وأضاف كريم مصباح خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن هناك الكثير من المراكز الحكومية والخاصة والأطباء يتفهمون هذه العادات من قبل الأسر المصرية ويقومون بمساعدة أولياء أمورهم في استخراج شهادة ميلاد للطفل المولود وهذا أيضا يجعلنا نقع في نفس المشكلة.

وأوضح كريم مصباح،: الحصول على إخطار الولادة أمر هين وسهل جدا، ومن الممكن أن يكون هناك شخص ليس لديه وثيقة زواج أو أى أوراق رسمية ويحصل على إخطار ولادة.