شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: عدد المستفيدين من الدعم لم يقل والانخفاض فى حذف غير المستحقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إن عدد المستفيدين من الدعم التموينى لم يقل كما يتخيل البعض، متابعا، ما قل هو العدد الخطأ أو غير المستحق.

وأضاف المصيلحى، فى بيانه عن أداء وزارته خلال العامين الماضيين بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن عدد المستفيدين من التموين كان 68 مليون مواطن، وأصبح اليوم 64 مليون مواطن، وكذلك كان عدد المستفيدين من دعم الخبز 81 مليون مواطن، وأصبح الآن 71 مليون مواطن، متابعا، أن الفارق فى الأرقام هو نسبة الأسماء المكررة والخطأ.

وتابع وزير التموين، وفقا لتلك الأرقام يحصل نسبة 64% من المواطنين باعتبار أن عددنا 100 مليون، على دعم السلع، ويحصل نحو 70% من المواطنين على دعم الخبز، وهو أمر جيد، كما أن الأطفال، يحصل نحو 90% منهم على الدعم التموينى.

وأشار المصيلحى، إلى أن حجم هذا العمل لو لم يكن منضبطا ستكون هناك خسائر كبيرة، وبالتالى لابد من الانضباط فى البيانات والمنظومة، وأصبحنا الآن نصدر بطاقة الدعم إلكترونيا دون تدخل بشرى.

وتابع: "أصدرنا مؤخرا أكثر من نصف مليون بطاقة دعم للفئات الأكثر احتياجا بناء على قاعدة بيانات وزارة التضامن".