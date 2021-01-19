شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19/1/2021 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:



ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :



