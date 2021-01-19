شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تطرح إنشاء قناطر ديروط الجديدة فى مناقصة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، أنه يتم تنفيذ منظومة أمنية متكاملة تشمل بناء أسوار الكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ونظم تحكم مطورة للقناطر الكبرى، نظرا لاهميتها الاستراتيجية.

وأوضح، أنه تم إنشاء المنظومة الأمنية المتكاملة لتأمين سد ومفيض ودمياط بتكلفة تقديرية حوالى 32 مليون جنيه وأيضا جاري تنفيذ مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض إسنا الجديدة - مرحلة أولى - بتكلفة حوالى 100 مليون جنيه، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع تأهيل ترعتى نجع حمادى الشرقية والغربية ممول بمنحة من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 300 ألف دينار كويتى، فى 18 شهرا.

وأشار إلى أن القطاع مسئول عن إدارة وتشغيل وصيانة وإحلال وتجديد 78 قنطرة علي نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية ، وتمثل تلك القناطر أهمية كبرى لمنظومة الموارد المائية والري حيث تعد بمثابة وسيلة التحكم في التصرفات المائية الأمر الذى يضمن الاستفادة من المياة ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية، كما تشمل القناطر الكبرى أهوسة ملاحية حديثة ومحطات توليد كهرباء نظيفة الأمر الذى يشير إلى كونها إحدى المنشآت الاسترايجية الهامة و التى توفر استفادة مثلى من المياة كمورد هام بكل المجالات وتبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا للقناطر الكبرى التابعة للقطاع حوالي 40 مليون جنيه.



ولفت رئيس قطاع الخزانات إلى أن القطاع قام خلال الأشهر الماضية بتنفيذ أعمال بقيمة اجمالية تبلغ حوالى 300 مليون جنيه ، حيث يتم حاليا تدعيم وتجديد قنطرة حجز الراهبين وتأهيل وتجديد بوابات قنطرة فم ترعة السلام بتكلفه تصل إلى 7 ملايين جنيه وأيضا تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر اسنا الجديدة بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه.

وأضاف أنه جاري حاليا تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر ادفينا وأيضا تدعيم وتأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى وتدعيم هويس وقنطرة فم ترعة المنصورية وقنطرة عمر بك (مرحلة ثانية) بتكلفه حوالى 33 مليون جنيه.



ولفت رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى أنه تم طرح مشروع قناطر ديروط الجديدة، فى مناقصة عالمية وسيتم التسليم المبدئى و تشغيل المشروع 2025.



وأكد على أنه يتم تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحويل توجهات الدولة لواقع عملى للحفاظ على الموارد المائية وإعادة تأهيل مرافق الرى للوفاء بمختلف الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة وترشيد استخدام المياه وتنميتها داخليا وخارجيا والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من الهدر والتلوث ونشر قيم التوعية المائية على كافة المستويات الحكومية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني وجميع فئات المجتمع والتحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد والتدبير، فضلا عن تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية والري بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية للحفاظ على قطرة الماء وتحقيق أقصى عائد منها في خدمة منظومة التنمية المستدامة وزيادة الناتج القومى.



جدير بالذكر، أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى نفذ خلال العام الماضي عدد من المشروعات والأعمال شملت تأهيل وتدعيم قناطر زفتى وقنطرتى حجز جمجره وميت غمر وقنطرتى فم أصفون والكلابيه وأيضا تم الانتهاء من أعمال احلال وتجديد مسجدى الرى واليوسفى والمبنى الإدارى لهندسة رى شرق ديروط هذا وفى اطار تطوير منظومة الصيانة فقد تم الانتهاء من تصنيع وتوريد 3 ورش متنقلة لأعمال الصيانة العاجلة وذلك بهدف التدخل الفورى فى حالة حدوث أية أعطال مفاجئة وتبلغ قيمة ما تم تنفيذه من أعمال بالعام المالى السابق حوالى 550 مليون جنيه