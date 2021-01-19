شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: سعر اللحوم الطازحة والدواجن ثابتة فى السوق.. اعرف أسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف الاستراتيجى الأول هو حماية الأمن القومى المصرى وخاصة الأمن الغذائى، لافتًا إلى أن متوسط أسعار السلع ثابتة ولم يتغير بالنسبة للدواجن واللحوم الطازجة، ووصل سعر اللحوم السودانية الطازجة التى يتم نقلها بمبردات وبيعها فى المستهلكات بـ85 جنيها للكيلو، وتم تخفيض كيلو الدواجن من 37جنيها لـ 30 جنيها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى شهدت حضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء فى ضوء استدعاء المجلس النيابى لإلقاء بيانا حول تنفيذ برنامج الحكومة.

وأضاف المصيلحى، أن حجم السعة التخزينية فى الصوامع زادت إلى 500 ألف طن تخزين، موضحا أنه كان من المهم زيادة السعات التخزينية.

وكان وزير التموين قد قال أن هذه المستويات حققتها الوزارة برؤية وتوجيهات الرئيس فى ظل أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "نحن فى موقف متميز والسلع متاحة فى السوق ولم نسمع عما يسمى بالاحتكار السلعى، وهناك إتاحة من السلع، والأسعار ثابتة بالنسبة للسلع الأساسية واللحوم والدواجن"، مؤكدا أن اللحوم المجمدة تباع بـ63 جنيها وسعر الدواجن وصل 30 جنيها".