شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تعين 3 من وكلاء الوزارة الجدد بالمحافظات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، عدة قرارات جديدة، لعمل حركة محدودة فى مراكز وكلاء الوزارة في المحافظات، وذلك في إطار تفعيل تقارير الأداء لقيادات الوزارة.

وكشف مستشار وزير الصحة والسكان، والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الوزيرة قررت تكليف د.سعيد السقعان، للعمل وكيلا للوزارة في محافظة الإسكندرية، منقولا من الإسماعيلية.

وأضاف مجاهد، أنه الوزيرة كلفت د.علي أبوحطب بالعمل وكيلا للوزارة في محافظة الإسماعيلية، حيث شغل "حطب" سابقا منصب مدير مستشفى أبو خليفة، ثم انتقل للعمل بهيئة الرعاية الصحية.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن الوزيرة أصدرت قرارا بتكليف د.خالد جمال، للعمل وكيلا للوزارة في القليوبية، خلفا للشهيد د.حمدي الطباخ، الذي توفي متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا.