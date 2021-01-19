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عضو مجمع البحوث: "زواج التجربة" مسمى قبيح يهين المجتمع والإسلام

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ما يسمى بـ"زواج التجربة"، يعد إهانة لمؤسسة الزواج والمرأة والرجل والمجتمع والإسلام أيضاً، موضحاً أنه مسمى عفن يعطى إيحاء للبنات والشباب والمراهقين غير متزن ويجرهم إلى مستنقع قبيح، وتابع:"هذا المسمى لا يصح أن يصدر من إنسان حتى ولو كان ضد الزواج".

 

وأضاف "النجار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن الزواج هو أساس الأسرة، الزواج هو الذى يحافظ على هوية المجتمع، لافتاً إلى أن صاحب هذا المقترح حاول أن يتهرب بقوله إنه يريد الإصلاح بين الزوجين من خلال العقد ولكن الصلح بين الزوجين لا يحتاج إلى عقد، وتابع:"الفكرة نوع من العبث".

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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