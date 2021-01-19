شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مرفق الكهرباء يتلقى شكوى من عدم وصول مبلغ شحن العداد مسبوق الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تلقى الجهاز شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من عدم وصول مبلغ الشحن بالعداد بعد شحن كارت العداد بمبلغ 500 جنيه.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه بمراجعة موضوع الشكوى مع الشركة المشكو فى حقها تبين ما يلي:-

1- تم شحن كارت العداد بمبلغ 500 جنيه.

2- عدم استجابة كارت الشحن عند وضعه بالعداد.

3- تبين تلف كارت الشحن فتم تغييره.

4- تم إيداع مبلغ الشحن السابق شحنه كدفعة مقدمة بالعداد.

وتأتى هذا الاستجابة السريعة من قبل الجهاز حرصًا وتقديرًا لحق المواطن فى إرجاع رصيد الشحن السابق شحنه.

ويوفر الجهاز منافذ لتلقى شكاوى المواطنين

وهى: 1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المهندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.

2 - من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز

www.egyptera.org 3 - من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811شارع صلاح سالم.

4 - من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected] 5 - من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 6- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلى 154).