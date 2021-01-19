شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى 5 من أعضائها.. وارتفاع عدد الشهداء إلى 327 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للأطباء ، إن حصيلة اليوم من شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا ، خمسة شهداء "ثلاث طبيبات، وطبيبان"، ليصبح إجمالى عدد الشهداء من الأطباء حتي اللحظة 327 شهيد.

ونعت نقابة الأطباء اليوم، كل من: الشهيد الدكتور صبري محمود استشاري الباطنة ورئيس أقسام الباطنة سابقًا بمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية، الشهيد الدكتور محمد جابر عبد المهدي ابراهيم ، أخصائي الأمراض الصدرية ، مدير مستوصف صدر البرمبل بالجيزة، والشهيدة الدكتورة داليا محمد سعد عوالي أخصائية أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الشيخ، الشهيدة الدكتورة مرفت خيري ، استشاري رمد باسيوط، والشهيدة الدكتورة ماجدة محمد حمدي استشاري باطنة بالجيزة.

وتضم قائمة شرف شهداء الأطباء، خلال الـ10 أيام الماضية، كل من:

1- الشهيد الدكتور بهاء الدين بريك مدير مستشفى التامين الصحي سابقا.

2- الشهيد الدكتور يوسف خيرة استاذ عظام بطب الزقازيق

3- الشهيد الاستاذ الدكتور مجدي مصطفى استاذ جراحة المسالك كليه طب جامعه اسوان.

4- الشهيد الدكتور أشرف بدر الدين محمد حموده استشاري أمراض القلب.

5- الشهيد الدكتور جمال مصطفى مطر، استشاري الجراحة العامة، وكيل مستشفى ميت غمر العام سابقا.

6- الشهيد الدكتور خالد حمزة استشاري جراحة بالجيزة.

7- الشهيد الدكتور علاء احمد ضياء عبد الرازق استشاري امراض النساء و التوليد بمستشفى المنيرة.

8- الشهيد الدكتور عمرو عبد الغني عبد الحكيم سرحان مدرس جراحة بأزهر دمياط.

9- الشهيد الدكتور حازم الكاشف أستاذ الأشعة التشخيصية بالقصر العيني.

10- الشهيد الدكتور فتحي عراقي محمد علي طبيب باطنه باللجنة الطبية ببورسعيد.

11- الشهيد الدكتور ياسر احمد ميرة استشاري امراض نساء وتوليد.

12- الشهيد الدكتور بهاء البحيري استشاري الحميات بالبحيرة.

13- الشهيد الدكتور مصطفى عبد السلام استاذ امراض القلب بمعهد القلب القومى.

14- الشهيد الدكتور محمد طلبة استشاري الجراحة العامة بمستشفى ميت غمر دقهلية.

15- الشهيد الدكتور هشام بدره استشاري أمراض الكلي ومدير مركز طنطا للكلي.

16- الشهيد الدكتور سامي محمد عبدالفتاح طبيب باطنة بالتامين الصحي.

17- الشهيدة الدكتورة كوثر صابر نعمان استشاري امراض النساء و التوليد.

18- الشهيد الدكتور وصفى وديع بشاى الشقيري مدير مستشفى الرومانى بالاسكندرية.

19- الشهيد الدكتور سعد الدين نجيب استشارى باطنة.

20- الشهيد الدكتور احمد سيد احمد محمد علام استشاري أول أمراض الكلي والأمراض الباطنة بمستشفى باب الشعرية الجامعي (سيد جلال).

21- الشهيد الدكتور د.أيمن السيد محمد السيد بيومي طبيب مقيم عناية مركزة.

22 - الشهيد الدكتور محمد عبد المنعم، أخصائى الباطنة والعناية المركزة بمستشفى المنزلة العام بالدقهلية.

23 - الشهيد الدكتور أسامة عبد الله استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي.

24 - الشهيد الدكتور محسن محمد عجوة مدير نقابة أطباء الاسكندرية ومدير عام الخدمات الطبية والعلاجية لمستشفيات جامعة الاسكندرية الأسبق ومدير مستشفي جمال عبد الناصر سابقا.

25- الشهيد الدكتور أسامة ربيع استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام.

26 - الشهيد الدكتور محمد البهى أستاذ نساء وتوليد.

27 - الشهيد الدكتور عبد المنعم محمد سالم إستشاري الأنف والأذن والحنجرة.

28 - الشهيد الدكتور سيد عويس استشارى جراحه العظام.

29- الشهيد الدكتور خالد رشاد أستاذ طب وجراحة العيون فى جامعة الإسكندرية.

30- الشهيد الدكتور جودة مصطفى الشوادفي مدير الإدارة الصحية بالحسينية سابقا.

31- الشهيد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.