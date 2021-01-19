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شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى 5 من أعضائها.. وارتفاع عدد الشهداء إلى 327 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للأطباء ، إن حصيلة اليوم من شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا ، خمسة شهداء "ثلاث طبيبات، وطبيبان"، ليصبح إجمالى عدد الشهداء من الأطباء حتي اللحظة 327 شهيد.
ونعت نقابة الأطباء اليوم، كل من: الشهيد الدكتور صبري محمود استشاري الباطنة ورئيس أقسام الباطنة سابقًا بمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية، الشهيد الدكتور محمد جابر عبد المهدي ابراهيم ، أخصائي الأمراض الصدرية ، مدير مستوصف صدر البرمبل بالجيزة، والشهيدة الدكتورة داليا محمد سعد عوالي أخصائية أمراض النساء والتوليد بمستشفى كفر الشيخ، الشهيدة الدكتورة مرفت خيري ، استشاري رمد باسيوط، والشهيدة الدكتورة ماجدة محمد حمدي استشاري باطنة بالجيزة.
وتضم قائمة شرف شهداء الأطباء، خلال الـ10 أيام الماضية، كل من:
1- الشهيد الدكتور بهاء الدين بريك مدير مستشفى التامين الصحي سابقا.
2- الشهيد الدكتور يوسف خيرة استاذ عظام بطب الزقازيق
3- الشهيد الاستاذ الدكتور مجدي مصطفى استاذ جراحة المسالك كليه طب جامعه اسوان.
4- الشهيد الدكتور أشرف بدر الدين محمد حموده استشاري أمراض القلب.
5- الشهيد الدكتور جمال مصطفى مطر، استشاري الجراحة العامة، وكيل مستشفى ميت غمر العام سابقا.
6- الشهيد الدكتور خالد حمزة استشاري جراحة بالجيزة.
7- الشهيد الدكتور علاء احمد ضياء عبد الرازق استشاري امراض النساء و التوليد بمستشفى المنيرة.
8- الشهيد الدكتور عمرو عبد الغني عبد الحكيم سرحان مدرس جراحة بأزهر دمياط.
9- الشهيد الدكتور حازم الكاشف أستاذ الأشعة التشخيصية بالقصر العيني.
10- الشهيد الدكتور فتحي عراقي محمد علي طبيب باطنه باللجنة الطبية ببورسعيد.
11- الشهيد الدكتور ياسر احمد ميرة استشاري امراض نساء وتوليد.
12- الشهيد الدكتور بهاء البحيري استشاري الحميات بالبحيرة.
13- الشهيد الدكتور مصطفى عبد السلام استاذ امراض القلب بمعهد القلب القومى.
14- الشهيد الدكتور محمد طلبة استشاري الجراحة العامة بمستشفى ميت غمر دقهلية.
15- الشهيد الدكتور هشام بدره استشاري أمراض الكلي ومدير مركز طنطا للكلي.
16- الشهيد الدكتور سامي محمد عبدالفتاح طبيب باطنة بالتامين الصحي.
17- الشهيدة الدكتورة كوثر صابر نعمان استشاري امراض النساء و التوليد.
18- الشهيد الدكتور وصفى وديع بشاى الشقيري مدير مستشفى الرومانى بالاسكندرية.
19- الشهيد الدكتور سعد الدين نجيب استشارى باطنة.
20- الشهيد الدكتور احمد سيد احمد محمد علام استشاري أول أمراض الكلي والأمراض الباطنة بمستشفى باب الشعرية الجامعي (سيد جلال).
21- الشهيد الدكتور د.أيمن السيد محمد السيد بيومي طبيب مقيم عناية مركزة.
22 - الشهيد الدكتور محمد عبد المنعم، أخصائى الباطنة والعناية المركزة بمستشفى المنزلة العام بالدقهلية.
23 - الشهيد الدكتور أسامة عبد الله استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي.
24 - الشهيد الدكتور محسن محمد عجوة مدير نقابة أطباء الاسكندرية ومدير عام الخدمات الطبية والعلاجية لمستشفيات جامعة الاسكندرية الأسبق ومدير مستشفي جمال عبد الناصر سابقا.
25- الشهيد الدكتور أسامة ربيع استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام.
26 - الشهيد الدكتور محمد البهى أستاذ نساء وتوليد.
27 - الشهيد الدكتور عبد المنعم محمد سالم إستشاري الأنف والأذن والحنجرة.
28 - الشهيد الدكتور سيد عويس استشارى جراحه العظام.
29- الشهيد الدكتور خالد رشاد أستاذ طب وجراحة العيون فى جامعة الإسكندرية.
30- الشهيد الدكتور جودة مصطفى الشوادفي مدير الإدارة الصحية بالحسينية سابقا.
31- الشهيد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.