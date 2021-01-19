شكرا لقرائتكم خبر عن مِنَح ماجستير ودكتوراه مجانية لأئمة الأوقاف بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، اليوم الإثنين، ملحق بروتوكول يتضمن الاتفاق على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية لأئمة الأوقاف والعاملين بها بجامعة عين شمس، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة، بحيث تخفض جامعة عين شمس مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التى تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة الأوقاف 50%، ولا يتحمل الدارس أى تكاليف دراسية ما دام مستمرًا فى دراسته دون رسوب فى أى من سنوات الدراسة، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية، وذلك لجميع أئمة القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) وذلك للعام الدراسى 2021 / 2022م، وعلى من يرغب من أئمة القاهرة الكبرى فى التسجيل لهذه المنح تسجيل اسمه فى الاستمارة المعدة لذلك بالمديرية التابع لها بداية من الأحد 24/ 1/ 2021م.



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وفى ذات السياق في إطار البروتوكول، الذي تم توقيعه يوم الجمعة الماضى بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان، والذي وقّعه الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني عن وزارة الأوقاف، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بحضور معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أركان حرب أشرف عطية محافظ أسوان، بشأن برامج تدريب الأئمة بجامعة أسوان، في مجالات اللغة العربية، والإرشاد النفسي، وعلم الاجتماع، ومهارات التواصل الإعلامي، تم الاتفاق كذلك على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بجامعة أسوان، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة، بحيث تخفض جامعة أسوان مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة الأوقاف 50%، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية ما دام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية، وذلك لجميع أئمة أسوان دون التقيد بعدد، وذلك للعام الدراسي 2021 / 2022م، وعلى من يرغب من أئمة أسوان في التسجيل لهذه المنح تسجيل اسمه في الاستمارة المعدة لذلك بالإدارة التابع لها بداية من غد الثلاثاء 19/ 1/ 2021م.



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