شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يستقبل السفير المصرى بمناسبة انتهاء مهام عمله الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين سفير جمهوريّة مصر العربيّة علاء الدين موسى لدى بغداد لمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لجمهورية مصر العربيّة في العراق.

وعبّر الوزير العراقى عن تقديره للجُهُود التي بذلها السفير المصرى لدى بغداد طوال مدة عمله في سبيل الارتقاء بالعلاقات بين بغداد والقاهرة، وما ساهم به في تعزيز التعاون المُشترَك، مُعرباً عن ثقته باستمرار مسار العلاقات الثنائيّة في التنامي، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامّه القادمة.

وأشاد السفير المصرى بالدعم الذي قدّمته وزارة الخارجيّة العراقيّة، والتفاعل الإيجابيّ للارتقاء بالعلاقات الأخويّة، وتعزيزها بمُختلِف المجالات الاقتصاديّة، والسياسيّة، والأمنيّة.

وحضر اللقاء سفير العراق في القاهرة الدكتور أحمد نايف الدليمي ورئيس دائرة الدول العربية الوزير المفوّض أسامة الرفاعي.